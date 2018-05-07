Памятник летчице Марине Попович установлен в Подмосковье

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Памятник легендарной летчице Марине Попович установлен в понедельник на территории аэродрома Чкаловский в Щелковском районе Подмосковья, сообщил в своем аккаунте в социальной сети "В контакте" глава Щелковского района Алексей Валов.
Марина Попович — летчик-испытатель первого класса, поставила 102 международный рекорда по дальности, длительности и сложности полетов. Первой из женщин-летчиц преодолела сверхзвуковой барьер на истребителе "МиГ-15", за что получила прозвище в западной прессе: "мадам МиГ".