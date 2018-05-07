Фестиваль робототехники пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Фестиваль робототехники "Робосити" пройдет в Подмосковье в субботу, 12 мая, на мероприятии ожидаются порядка двух тысяч гостей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

"Этот фестиваль — прекрасный шанс для стартаперов. Те, кто представляют в рамках фестиваля инновационный продукт в области информационных технологий и робототехники, могут бесплатно воспользоваться выставочным пространством и рассказать о своем проекте.

Кроме того, участники имеют возможность презентовать свой проект на специальной конференции авторитетному жюри", — говорится в сообщении.

Фестиваль робототехники пройдет в подмосковном Одинцове, уточняется в нем. Выставка разместится на 7 тематических площадках, ориентированных на разный возраст и уровень подготовки. Ожидается, что мероприятие соберет до 2 тысяч участников, в прошлом году подмосковный фестиваль робототехники посетили 800 гостей.