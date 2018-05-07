В Подмосковье снижается младенческая смертность

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В первом квартале 2018 года младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 11%, этому сопосбствовали открывшиеся перинатальные центры, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за январь-март 2018 года в Московской области младенческая смертность снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что показатель младенческой смертности в регионе составляет 3,4 промилле. Для сравнения, этот показатель по Центральному федеральному округу и России равен 4,6 и 5,1 промилле соответственно.

По мнению министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, в Подмосковье сформировался уникальный кластер областных центов материнства и детства, в которых мамы и малыши получают всю необходимую помощь. "У нас открылись учреждения в Щелкове, Наро-Фоминске, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. В первом квартале 2018 года в центрах на свет появились свыше 4 тысяч детей. Еще более 11 тысяч новорожденных прошли в них лечение", — сказал Марков.