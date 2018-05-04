Лобне и Степыгино присвоили звание "Населенный пункт воинской доблести"

МОСКВА, 4 май — РИА Новости. Соответствующие грамоты губернатор вручил главам муниципалитетов.

В Доме правительства Московской области сегодня прошла торжественная церемония, посвященная 73-й годовщине Великой Победы. На ней были присвоены звания "Населенный пункт воинской доблести" деревне Степыгино Домодедовского округа и Лобне. Соответствующие грамоты губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил главам муниципалитетов. Об этом сообщил телеканал "360".

Именно под Лобней в ноябре 1941 года, в селе Красная Поляна были остановлены немецко-фашистские войска, после чего началось победоносное контрнаступление Красной Армии. А деревня Степыгино прославилась тем, что в небе над селом первый воздушный таран совершил летчик, Герой Советского Союза Виктор Талалихин.