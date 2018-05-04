Порядка 500 жителей Московской области пострадали от укусов клещей

МОСКА, 4 мая — РИА Новости. В настоящее время вакцинацию против клещевого энцефалита сделали 1082 жителя Подмосковья.

По данным на 3 мая, около 500 человек обратились в медицинские организации Московской области за помощью из‐за укусов клещей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Подмосковью.

В региональные медицинские организации поступили обращения от 483 человек, пострадавших от укусов клещей. В настоящее время вакцинацию против клещевого энцефалита сделали 1082 жителя Подмосковья. По данным на 3 мая, на территории Подмосковья случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не выявлено.

В случае обнаружения на теле клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию. Подмосковных жителей предупредили, что при выходе на природу следует выбирать светлую одежду, а также одежду, которая максимально закрывает тело. Одежду нужно обрабатывать репеллентами, которые отпугивают клещей.