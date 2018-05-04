В МО на горячую линию по лекарствам в этом году звонили более 20 тысяч раз

МОСКА, 4 мая — РИА Новости. В Московской области проживают почти 700 тысяч льготников, имеющих право на получение лекарств.

На горячую линию Министерства здравоохранения Московской области по вопросам выдачи лекарств льготникам поступило свыше 20 тысяч звонков в период с января по апрель 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

Министр уточнил, что более 65% звонков касались возможности обеспечения препаратами. 20% обращений относились к справочной информации: контактные данные, наличие лекарств, режим работы организаций.

Также Дмитрий Марков сообщил, что выдача лекарств идет активно, так как было увеличено количество аптечных организаций.

"В целях повышения доступности лекарственной помощи отдельным категориям граждан была создана государственная аптечная сеть посредством открытия при поликлиниках 296 аптечных пунктов", — сообщил Дмитрий Марков.

В настоящий момент на территории Подмосковья проживают более 660 тысяч граждан льготной категории, имеющих право на получение льготных лекарств.