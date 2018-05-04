Подмосковным ветеранам Великой Отечественной войны вручены госнаграды

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ордена Московской области "За доблесть и мужество вручены девяти ветеранам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Орденом "За доблесть и мужество" награждаются лица за смелые и решительные действия, совершенные на территории Московской области при выполнении воинского, гражданского, служебного долга, а также при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций", — уточняется в сообщении.

Награды вручены девяти ветеранам из Королева, Люберец, Пущина и Рошаля. Они участвовали в освобождении узников концлагеря "Освенцим", освобождали от фашистских захватчиков Крым, Украину, Белоруссию, Венгрию и Австрию.

Ранее звание "Населенный пункт воинской доблести" было присвоено двум подмосковным муниципалитетам — городу Лобне, где были остановлены фашистские войска в 1941 году, и деревне Степыгино городского округа Домодедово, где базировался военный аэродром и был совершен первый ночной таран Героем Советского Союза Виктором Талалихиным.