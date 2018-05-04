В Подмосковье от укусов клещей пострадали 500 человек

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Почти 500 человек обратились за помощью в медицинские учреждения Подмосковья после укуса клеща, включая 115 детей, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
"Проведены лабораторные исследования 282 клещей, обнаружены возбудители: иксодового клещевого боррелиоза в 2,8% случаев, гранулоцитарного анаплазмоза человека в 0,35%. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен", — говорится в материалах сайта.
По данным оперативного мониторинга на 3 мая 2018 года в медицинские организации Московской области обратились 483 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 115 детей. Против клещевого энцефалита вакцинировано 1 тысяча человек, в том числе 267 детей.
Роспотребнадзор также напоминает о необходимости проведения вакцинации против клещевого энцефалита лицам, профессиональных групп риска, работающим на природе, и отъезжающим в территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту.