В Подмосковье около поликлиник будут расширены парковки

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Гостевые парковки для посетителей поликлиник в Подмосковье будут расширены, сообщает пресс-служба Мособлздрава.

"Завершилось голосование по ремонту и благоустройству медучреждений Подмосковья, которое проходило с 1 февраля по 30 апреля. Сейчас мы анализируем полученные результаты, все пожелания граждан будут учтены. После мы сформируем перечень объектов для проведения работ по ремонту и устранению недоработок", — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Дмитрия Маркова.

В сообщении отмечается, что наибольшее количество голосов жители региона отдали за увеличение площади парковочных площадок на территории медучреждений, проведение отделочных работ, а также за ремонт и утепление цоколей и фасадов. В голосовании приняли участие 11,5 тысячи человек. Наибольшую активность проявили жители Каширы, Подольска, Ступина и Раменского.

Всего в Московской области функционирует порядка 1,5 тысячи учреждений по оказанию медицинской помощи, около 600 из них необходим ремонт.