Подмосковная библиотека отправляет выставку военной книги в Донбасс

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Книжную выставку военной тематики представят жителям Донбасса, из Подмосковья на юго-восток Украины отправятся более трехсот экземпляров редких изданий, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В основе экспозиции — уникальная коллекция книг Московской областной научной библиотеки имени Н. К. Крупской, изданных в Советском Союзе с 1941 по 1945 годы. Отдельный раздел выставки посвящен Московской области. Среди изданий — книги об обороне Москвы ("Москва за нами", "Декабрь под Москвой"), о ее героях и защитниках: генерале Доваторе, Зое Космодемьянской, героях-панфиловцах), о разрушенных памятниках истории и культуры (дом-музей П. И. Чайковского в Клину, Ново-Иерусалимский монастырь в Истре) и восстановлению мирной жизни ("Пчеловодство в Московской области", "Рыбоводство в Московской области", "Альбом проектов (сельских построек), рекомендованных для строительства в колхозах Московской области") и другие.

"Эти книги — особенные свидетели военного времени. Порой их готовили и печатали всего за несколько дней. Как правило — это брошюры или небольшие издания на газетной бумаге, в мягких переплетах. Это книги, которые помещались в карман гимнастерки. Они бывали в боях и передавались из рук в руки", — рассказала об отборе книг для выставки "О подвиге, о мужестве, о славе" министр культуры Подмосковья Оксана Косарева, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Немало книг посвящены истории партизанского движения ("Дневник партизанских действий 1812 года"), а также истории противостояний между Россией и Германией. С начала войны активно стали издаваться книги по практическому выживанию ("Что нужно знать о малярии", "Дикие съедобные растения", "Памятка бойцу по уходу за ногами и обувью"), памятки ("Очистка населенных мест, освобожденных от фашистской оккупации"). Активно издавались книги о великих героях и патриотах России: Александре Невском, Дмитрии Донском, Александре Суворове, Денисе Давыдове.

Выставка организована Комитетом общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины при Совете Федерации, возглавляет который вице-спикер Совета Юрий Воробьев, уточняется в сообщении. Выставка в Донбассе продлится до 27 мая.