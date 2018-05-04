Более 100 полевых кухонь будут работать в Подмосковье 9 Мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 100 полевых кухонь будут развернуты в Подмосковье в День Победы, всем желающим будут бесплатно раздавать солдатскую кашу, плов и сладкий чай, сообщает пресс-служба Минпотребрынка региона.

"Больше всего точек с полевой кухней разместятся в Щелковском районе, а также в Химках и Лобне. Всего по области будет развернуто более 120 полевых кухонь", — сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, его слова приводятся в сообщении. Посаженников добавил, что всем желающим будут раздавать солдатскую кашу (гречневую или перловую), а также сладкий чай и сухари. А в некоторых муниципалитетах предложат плов.

Работа полевых кухонь будет организована администрациями муниципалитетов, службами МЧС России, воинскими частями, уточняется в сообщении.

Кроме того, как было анонсировано ранее, на территории Московской области пройдут 25 тематических ярмарок, посвященных Дню Победы. В регионе организуют праздничные концерты, гуляния, поздравления и вручение подарков ветеранам.