В Подмосковье декларацию о недвижимости можно будет заполнить онлайн

МОСКВА, 3 мая, — РИА Недвижимость. Электронная форма ввода данных в декларацию об уточнении характеристик объектов недвижимости, предусмотренная законом "О кадастровой оценке", введена в Подмосковье, говорится в сообщении регионального Минимущества.
"На сайте Центра кадастровой оценки появилась электронная форма ввода данных в декларацию. Декларация служит для реализации права собственников — передачи кадастровым оценщикам уточненных сведений об объектах недвижимости для более точной кадастровой оценки", — поясняется в сообщении. В нем уточняется, что полная форма декларации содержит 91 параметр, и нередко собственники допускают ошибки, заполняя ее.
"Чтобы облегчить процесс заполнения декларации и предупредить отказы при подаче неверно заполненной декларации Центр кадоценки создал электронную форму ввода данных, которая содержит меньше пунктов и ошибиться при заполнении которой практически невозможно. Это сделано, чтобы помочь жителям области, которые хотят воспользоваться своим правом и передать для кадоценки верные и точные характеристики объектов своей недвижимости ", — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.
В сообщении особо указывается, что в случае если сведения декларации будут прямо противоречить сведениям Росреестра, то Центр кадоценки, согласно требованиям законодательства, будет вынужден использовать для кадастровой оценки данные ЕГРН Росреестра.
Ранее сообщалось, что в переоценке кадастровой стоимости 2018 года участвуют более 12 миллионов объектов недвижимости Подмосковья: дачи, дома, хозпостройки, земельные участки. Государственная кадастровая оценка 2018 года ляжет в основу начисления налогов, которые физические лица начнут оплачивать с сентября 2020 года, а юридические — с первого квартала 2019, и будут оплачивать в течение трех-пяти лет — до проведения следующей кадоценки. С января Центр кадоценки принимает от собственников декларации об уточнении характеристик объектов недвижимости. Декларации собственники могут подать по своему желанию.
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