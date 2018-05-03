В Подмосковье декларацию о недвижимости можно будет заполнить онлайн

МОСКВА, 3 мая, — РИА Недвижимость. Электронная форма ввода данных в декларацию об уточнении характеристик объектов недвижимости, предусмотренная законом "О кадастровой оценке", введена в Подмосковье, говорится в сообщении регионального Минимущества.

"На сайте Центра кадастровой оценки появилась электронная форма ввода данных в декларацию. Декларация служит для реализации права собственников — передачи кадастровым оценщикам уточненных сведений об объектах недвижимости для более точной кадастровой оценки", — поясняется в сообщении. В нем уточняется, что полная форма декларации содержит 91 параметр, и нередко собственники допускают ошибки, заполняя ее.

"Чтобы облегчить процесс заполнения декларации и предупредить отказы при подаче неверно заполненной декларации Центр кадоценки создал электронную форму ввода данных, которая содержит меньше пунктов и ошибиться при заполнении которой практически невозможно. Это сделано, чтобы помочь жителям области, которые хотят воспользоваться своим правом и передать для кадоценки верные и точные характеристики объектов своей недвижимости ", — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

После заполнения электронной формы собственник получает декларацию по установленной законом форме, которую может подать в госучреждение любым удобным способом: в бумажном виде или на электронном носителе.

В сообщении особо указывается, что в случае если сведения декларации будут прямо противоречить сведениям Росреестра, то Центр кадоценки, согласно требованиям законодательства, будет вынужден использовать для кадастровой оценки данные ЕГРН Росреестра.

Ранее сообщалось, что в переоценке кадастровой стоимости 2018 года участвуют более 12 миллионов объектов недвижимости Подмосковья: дачи, дома, хозпостройки, земельные участки. Государственная кадастровая оценка 2018 года ляжет в основу начисления налогов, которые физические лица начнут оплачивать с сентября 2020 года, а юридические — с первого квартала 2019, и будут оплачивать в течение трех-пяти лет — до проведения следующей кадоценки. С января Центр кадоценки принимает от собственников декларации об уточнении характеристик объектов недвижимости. Декларации собственники могут подать по своему желанию.