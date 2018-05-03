Работа платных переездов начнется в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 3 май — РИА Новости. Соответствующие соглашения были заключены между правительством региона и компанией "Платная дорога".

Первые платные переезды появятся в Московской области в следующем году. Путепроводы откроют в поселке Саввинская Слобода Одинцовского района, а также недалеко от платформы "Акулово" Наро‐Фоминского района. Об этом сообщил телеканал "360".

Правительство Подмосковья и компания "Платная дорога" заключили два концессионных соглашения об этом.

"Объем инвестиций в путепроводы в Наро-Фоминске и в Одинцове составит по 0,8 миллиарда рублей каждый. Расчетный трафик в Акулово — 8,7 тысячи автомобилей в сутки, в Саввинской Слободе — 10 тысяч автомобилей в сутки", — заявил заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев.

Также зампред отметил, что разработка проектно-сметной документации завершится в июле 2018 года. Окончание строительства намечено на 2019 год. Кроме того, будет сохраняться альтернатива бесплатного проезда.

"У нас сейчас очень активно развивается транспортная сфера. На текущий момент заключено восемь концессионных соглашений в сфере транспорта на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей", — добавил Буцаев.

Переезд рядом с платформой "Акулово" обеспечит прямое сообщение между населенным пунктом Кубинка и Наро-Фоминском и между автомагистралями М-3 и М-1. Путепровод в поселке Саввинская Слобода позволит свободно передвигаться между Звенигородом и Рузой, а также между большой и малой "бетонкой".

Для легковых машин плата за проезд составит не более 42 рублей. Цена может быть снижена, если тот или иной переезд окажется востребованным у автолюбителей. Также для живущих рядом с путепроводами будут действовать резидентские разрешения, предполагающие бесплатный проезд. Оплату планируют производить по специальным карточкам через терминалы.