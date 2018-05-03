Более 570 аттракционов в Подмосковье получили разрешение на работу

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. По итогам проверок инспекторы выдали восемь предупреждений о недопуске аттракционов к эксплуатации.

Свыше 570 аттракционов в Московской области прошли техосмотр и получили разрешение на работу. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

По его словам, в Подмосковье насчитывается около 900 аттракционов, однако из них работает более 700 объектов. На 1 мая прошли техосмотр 576 аттракционов.

Профилактическая операция "Аттракцион–2018" продлится в Подмосковье до 17 мая. Объекты проверяют инспекторы управления Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.