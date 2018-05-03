Общественники установили контроль над вывозом ТБО в Подмосковье

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Общественный контроль установлен над вывозом бытовых отходов с контейнерных площадок в Подмосковье, сообщает региональный МинЖКХ.

"В Подмосковье проводится общественный мониторинг ситуации за своевременным вывозом коммунальными службами твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с дворовых контейнерных площадок", — говорится в сообщении.

Факт нарушения может зафиксировать любой житель региона, отправив фотографию контейнерной площадки с указанием адреса на электронную почту Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.

Вся полученная информация будет проработана совместно с министерством ЖКХ Московской области и местными администрациями, уточняется в сообщении ведомства.

В сообщении напоминается, что в регионе уже имеется успешный опыт взаимодействия с общественностью. Так при непосредственном участии жителей в 2017 году был проведен общественный контроль более 3 тысяч объектов ЖКХ: дворовых территорий, общественных пространств, станций водоочистки и водоподготовки, котельных, теплотрасс и сетей водоснабжения.