Общественники установили контроль над вывозом ТБО в Подмосковье

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Общественный контроль установлен над вывозом бытовых отходов с контейнерных площадок в Подмосковье, сообщает региональный МинЖКХ.
"В Подмосковье проводится общественный мониторинг ситуации за своевременным вывозом коммунальными службами твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с дворовых контейнерных площадок", — говорится в сообщении.
Факт нарушения может зафиксировать любой житель региона, отправив фотографию контейнерной площадки с указанием адреса на электронную почту Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.
Вся полученная информация будет проработана совместно с министерством ЖКХ Московской области и местными администрациями, уточняется в сообщении ведомства.