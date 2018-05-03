Ветераны подмосковной Балашихи получат выплаты ко дню Победы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Более 3,5 тысячи ветеранов из Балашихи получат выплаты ко Дню Победы, на эти цели из городского бюджета выделены 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба городского округа.

"В 2018 году мы подготовили единовременную выплату из муниципального бюджета для ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в Балашихе ее получат 3516 человек", — сказал глава городского округа Сергей Юров, его слова приводятся в пресс-релизе. Он добавил, что на эти цели из муниципального бюджета будет выделено более 3,5 миллиона рублей.

В сообщении добавляются, единовременную денежную выплату в Балашихе получат участники, инвалиды, вдовы участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также другие жители, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны.