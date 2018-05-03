Новый спорткомплекс открылся в подмосковной Коломне

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новый спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом отрылся в подмосковной Коломне, сообщает региональный Минспорт.

"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Коломенский" велось в рамках губернаторской программы "50 ФОКов". Кроме спортивных занятий здесь будут проводиться соревнования, сеансы оздоровительного плавания для жителей, а также испытания комплекса ГТО", — уточняется в сообщении.

Чаша 25-метрового бассейна оборудована четырьмя дорожками. Для подготовки к занятиям "на воде" в комплексе оборудован и зал для сухого плавания.

"Как и на других спортивных объектах "Подмосковья" в ФОКе "Коломенский" будет действовать программа "Добрый час" — выделенное время для бесплатных занятий социально незащищенных групп населения", — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.