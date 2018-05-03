Лосиха Яша стала предсказательницей итогов ЧМ-2018

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лосиха Яша из контактного зоопарка в подмосковных Химках выбрана официальной предсказательницей результатов матчей на чемпионате мира по футболу, сообщается на сайте городской администрации.

"За звание предсказателя на протяжении недели боролись три претендента: гусь Евгений, кенгуру Снежок и лосиха Яша", — сообщается на портале. Отдать свой голос за одного из претендентов можно было в официальном сообществе администрации Химок в социальной сети.

"Перед матчами мундиаля на двух одинаковых установках мы будем размещать корм для Яши. На каждую кормушку будет прикреплен флаг страны — участницы предстоящего матча", — приводятся в сообщении слова представителя Объединенной дирекции парков городского округа Химки.

"Сеанс предсказания" будет проходить за два дня до матча, уточняется в сообщении.