Провоз велосипедов в подмосковных электричках будет бесплатным 2 недели

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Провоз велосипедов в пригородных электричках Московского железнодорожного узла будет бесплатным в течение двух недель, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

"С 14 по 27 мая в любое время пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в электропоездах компании на территории Москвы и Московской области", — говорится в сообщении.

В нем напоминается, что правило бесплатного проезда действует в обычные дни с 11 до 16 часов дня и с 9 вечера до 6 утра. Акция по бесплатному провозу велосипедов в любое время направлена на поддержку велодвижения.

Для бесплатного провоза велосипеда пассажиру необходимо оформить в кассе или автомате билет с нулевой стоимостью на провоз велосипеда.

Ранее сообщалось о введении услуги "Велоопция". При добавлении опции к абонементу, не нужно приобретать разовые билеты на провоз велосипеда. Стоимость услуги составляет 300 рублей при покупке абонементов "Большая Москва" или "Ежедневно" на 1 месяц, 200 рублей — при покупке абонемента "Выходного дня" на 1 месяц.