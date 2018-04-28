В музейно‐выставочном комплексе "Новый Иерусалим" прошел субботник

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Генеральную уборку экспозиции МВК "Новый Иерусалим" провели сотрудники музея.

В музейно‐выставочном комплексе "Новый Иерусалим" сегодня прошел субботник. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы обеспыливаем экспонаты, представленные на выставках. Это мебель, прикладное искусство, рамы. Сами полотна мы стараемся не трогать. Происходит замена, реэкспозиция, какие-то экспонаты уходят в фонды", — рассказала заведующая выставочным отделом МВК "Новый Иерусалим" Наталья Солохина.

В рамках субботника уборка проходила не только в здании музейного комплекса. Сотрудники учреждения отметили, что на территории комплекса мусора нет, однако работники решили пройтись с мусорными пакетами вдоль реки Истра.

"Мы всем коллективом дружным вышли на субботник, привести в порядок наш шикарный газон к встрече гостей", — поделилась начальник информационно-печатного отдела Юлия Блудчая.

В ходе субботника музей подготовили к открытию новых экспозиций и приему посетителей.

