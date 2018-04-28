Все службы Подмосковья будут работать в усиленном режиме на праздниках

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Накануне майских праздников оперативные службы и предприятия жизнеобеспечения Подмосковья приведены в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"С 29 апреля по 9 мая включительно все экстренные оперативные службы, предприятия ЖКХ и энергетического комплекса на территории Московской области будут работать в режиме повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню весны и труда, а также ко Дню Победы, будут проводиться в более чем 440 местах на территории Московской области. В частности, на 71 площадке в Подмосковье планируется запуск салютов и фейерверков в честь 73-ей годовщины Победы в Великой отечественной войне. Все эти места находятся на контроле, на них будет организовано дежурство как специалистов пожарно-спасательных подразделений, так и правоохранительных органов, пояснили в пресс-службе.

На охрану общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий планируется задействовать 6 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Будет усилена охрана памятников, воинских захоронений – для этого планируется задействовать казачество, частные охранные предприятия, добавили в пресс-службе.

С 1 мая постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории региона будет введён особый противопожарный режим. Пожарно–спасательные подразделения, Комлесхоз, Госадмтехнадзор, муниципальные органы власти, при поддержке правоохранительных органов и добровольцев будут организовать работу с населением и профилактические рейды с целью недопущения пала травы и разведения костров в непредусмотренных для этого местах, уточнили в пресс-службе.

На всех водоемах области, где предполагается наплыв отдыхающих, как сообщает пресс-служба, будет организовано дежурство спасателей, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. Разработано 24 маршрута патрулирования, которые охватывают все крупные водоемы Подмосковья.

Существуют соглашения, согласно которым в случае нарушений в работе объектов жилищно – коммунального комплекса муниципальным образованиям оперативно придут на помощь специалисты Московской областной аварийно – восстановительной службы (МОС АВС). Для этого сформировано 8 бригад МОС АВС, оснащенных передвижными модульными котельными, мобильной канализационно-насосной станцией, источниками резервного электроснабжения, рассказали в пресс-службе.

Для ликвидации возможных технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса сформировано 748 аварийно – восстановительных бригад энергокомпаний и подрядных организаций. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей имеется 462 передвижных резервных источников электропитания – дизельных электростанций различного класса мощности, добавили в пресс-службе.

"Правительство Московской области принимает все необходимые меры для того, чтобы предстоящие праздничные и выходные дни прошли комфортно и безопасно. При этом важно не только обеспечить безопасность, но и создать для жителей и гостей региона праздничное настроение. Поэтому также поставлена задача повсеместно навести порядок, выполнить благоустройство территорий. Будут очищены от мусора обочины автомагистралей, наведен порядок на улицах населённых пунктов, в общественных местах. Особое внимание должно уделяться приведению в порядок мемориалов, памятников и мест воинских захоронений, на которых будут проводиться торжественные мероприятия, посвящённые 73-ей годовщине Победы в Великой отечественной войне" — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.