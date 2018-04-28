В Балашихе модернизируют более 500 уличных фонарей

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Более 500 уличных светильников будут модернизироаны в подмосковной Балашихе в 2018 году, их заменят на энергоэффективные, сообщает пресс-служба городского округа.

"По программе "Светлый город" по 11 адресам мы планируем капитально отремонтировать линии наружного освещения на сумму около 50 миллионов рублей. Установим 437 новых фонарных столбов", — приводятся в сообщении слова главы городского округа Балашиха Сергея Юрова.

Он добавил, что всего планируется модернизировать более 12 километров проводов уличного освещения самого крупного муниципалитета Подмосковья. Работы проведут в микрорайоне Железнодорожный, а также улицах Магистральная, 40 лет Октября и других.

В 2017 году в Балашихе заменили более 1,7 светильников на энергоэффективные, установили 123 опоры уличного освещения и модернизировали более 11 километров проводов уличного освещения. На данные работы потрачено 46 миллионов рублей.