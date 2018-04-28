В Подмосковье восстановят все заброшенные молочные фермы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Все заброшенные молочные фермы Подмосковья реконструируют в течение ближайших лет, восстановительные работы субсидируют из областного бюджета, сообщает региональный Минсельхоз.

"В десяти районах Подмосковья началась активная реконструкция заброшенных молочных ферм. Эти мероприятия проводятся в рамках программы по возрождению молочного животноводства в регионе", — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам министра, активные работы ведутся в Коломенском, Лотошинском, Ногинском, Наро-Фоминском, Раменском, Рузском, Сергиево-Посадском районах, в Луховицах, Чехове и Кашире. В течение года планируется отремонтировать 15 и более заброшенных подмосковных ферм.

Министр напомнил, что по программе субсидирования, которая стартовала в Подмосковье в 2017 году, на покупку оборудования при реконструкции ферм собственникам возвращается до 50% затрат. Софинансируется и покупка роботизированных установок для доения — до 6 миллионов рублей на одного робота.

"Заброшенных молочных ферм в Московской области около сотни. И все мы планируется реконструировать в течение нескольких лет", — сказал Разин.