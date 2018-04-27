Парк вокруг озера создадут в подмосковной Балашихе

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Парк вокруг озера в бывшем военном городке создадут в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба городского округа.

"Мы занимаемся развитием инфраструктуры бывших военных городков. У нас на территории два бывших военных городка — это микрорайоны Заря и Северный. В 2018 году мы планируем создать парковую зону в микрорайоне Заря вокруг озера, куда приезжают отдыхать не только жители Балашихи, но и Москвы и соседних городов Подмосковья", — сказал глава Балашихи Сергей Юров, докладывая о социально-экономическом развитии города губернатору региона Андрею Воробьеву.

По словам Юрова, на обустройство парка будут потрачены 50 миллионов рублей. На территории появятся спортивные площадки, площадка для пляжного волейбола, велопарковка, дорожки и другие объекты инфраструктуры.

Программа восстановления инфраструктуры бывших военных городков реализуется в Московской области с 2016 года. В рамках программы выделяются средства на развитие территорий, переданных Министерством обороны РФ в собственность муниципальных образований региона, заключается в сообщении.