Переводчики будут работать в подмосковной системе-112 во время ЧМ-2018

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В системе-112 будут представлены восемь иностранных языков.

В Московской области ведется подготовка системы-112 для приема звонков от иностранных туристов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зампредседателя правительства региона Дмитрия Пестова.

Для переводчиков проведут подготовку в мае. На ней будут изучены алгоритмы обработки экстренных вызовов. Восемь иностранных языков будет представлено в службе 112.

"Номер "112" — это общепринятый в Европе единый номер вызова экстренных служб. Благодаря этому большинство иностранных гостей, прибывших на мероприятия чемпионата мира 2018 года, в случае необходимости смогут комфортно пользоваться функцией вызова экстренных служб на территории Подмосковья", — отметил Дмитрий Пестов.

ГКУ Подмосковья "Центр 112" и МГИМО заключили соглашение о том, что студенты и преподаватели учебного заведения будут помогать обрабатывать вызовы от иностранцев. Их помощь распространится на носителей испанского, французского, немецкого, португальского, китайского, итальянского и арабского языков.

Помимо помощи от МГИМО в службе "112" работают штатные переводчики, которые обрабатывают англоязычные вызовы. В круглосуточном режиме в центрах обработки вызовов дежурит как минимум один квалифицированный лингвист-переводчик.