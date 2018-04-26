Лосиха, гусь или кенгуру из зоопарка Химок предскажут результаты ЧМ-2018

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жители помосковных Химок выберут животное, которое будет предсказывать результаты чемпионата мира по футболу-2018 в России, говорится в сообщении регионального Минспорта.

"Все мы помним знаменитого осьминога Пауля, который предсказывал итоги матчей сборной Германии. Вот и жители Химок решили последовать этому примеру. Итоги конкурса будут объявлены 29 апреля. Среди претендентов питомцы контактного зоопарка "Ковчег" — лосиха Яша, гусь Евгений и кенгуру Снежок", — сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков, его слова приводятся в сообщении.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Подмосковье команды-участницы разместятся на 11 тренировочных базах.