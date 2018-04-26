Дирекцию охраняемых природных территорий Подмосковья создадут в 2018 году

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Дирекцию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Подмосковья планируется создать в 2018 году, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

"Была рекомендация о создании Дирекции по особо охраняемым природным территориям, которая будет следить за санитарным состоянием ООПТ и осуществлять соответствующий надзор. В ближайшее время такая дирекция будет создана, средства в бюджете предусмотрены. Надеемся, что с этого момента начнет активнее развиваться экологический туризм в регионе, в этих зонах", — сказал Коган в рамках заседания Мособлдумы в четверг.

По словам Когана, на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 246 ООПТ, из которых 196 территорий поставлены на кадастровый учет. "Они охраняются законом, четко определены границы, готовы паспорта соответствующих территорий. В 2016 году созданы 5 новых ООПТ общей площадью 3,4 тысячи гектар, в 2017 году — еще 11 ООПТ", — добавил министр.

Также в 2018 году будут упразднены несколько подмосковных памятников природы, утративших свое значение и не представляющих ценности. Это, к примеру, 800-летний дуб в Горках Ленинских, который утрачен по естественным причинам — более 10 лет назад дерево засохло и к настоящему времени разрушилось.