В Московской области начался экологический марафон

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Марафон по сбору макулатуры "Сдай макулатуру – спаси дерево!" будет проходить в несколько этапов.

Старт марафона "Сдай макулатуру – спаси дерево!" обсудили на встрече министра правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирины Плещевой с победителями премии "Наше Подмосковье", которые занимаются реализацией экологических проектов в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Также на встрече присутствовали активисты экологических движений региона и министр экологии и природопользования области Александр Коган.

В ходе мероприятия участники обсудили раздельный сбор мусора. Ирина Плещева отметила, что для всего населения области важен раздельный сбор мусора в системе утилизации отходов и его внедрение во всей Московской области.

"Все активно включились в эту историю и проводят образовательные экологические акции для населения в своих городах. 14 апреля общественники провели акцию "Я готов разделять мусор" в Серпухове, Клину, Коломне, Волоколамске, Дмитрове, Сергиевом-Посаде, Шатуре и Рузе. Сегодня во всей Московской области стартовал эко-марафон переработка "Сдай макулатуру — спаси дерево!", организованный волонтерами", — рассказала Плещева.

Экологический марафон своей целью ставит предотвращение попадания отходов, которые являются вторичными ресурсами, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот, формирование экологической культуры у жителей Московской области, экологическое просвещение и информирование населения.

Марафон по сбору макулатуры организовали добровольцы проекта "Всероссийский эко-марафон переработка "Сдай макулатуру — спаси дерево!" совместно с Главным управлением социальных коммуникаций Подмосковья.

Принять участие в эко-марафоне могут все желающие. Он будет проходить в несколько этапов: до 10 мая можно подать заявки на участие от муниципальных образований, с 15 мая по 15 июня будет организован централизованный вывоз макулатуры в соответствии со сформированным графиком, с 18 по 21 июня организаторы объявят победителей.

Награждение победителей марафона пройдет 22 июня в Доме правительства Московской области.