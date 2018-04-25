В Подмосковье откроют 80 фельдшерско-акушерских пунктов в этом году

КРАСНОГОРСК, 25 апр — РИА Новости. Восемьдесят фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) будет введено в эксплуатацию в Подмосковье в 2018 году, сообщил начальник управления капитального строительства министерства строительного комплекса Московской области Евгений Максименко.

"Сегодня у нас в программе 43 ФАПа, которые мы должны ввести по программе 2016 года, сейчас они у нас на выходе получения разрешение на эксплуатацию. В апреле и мае – 35 ФАПов, в июне доделаем шесть ФАПов и в сентябре – два. По программе 2017 года у нас 35 ФАПов, которые мы тоже разделили помесячно и будем вводить их в эксплуатацию, начиная с мая месяца и заканчивая сентябрем. По программе 2018 года будет введено еще два ФАПа в сентябре и декабре", — рассказал Максименко.

Он добавил, что есть серьезная проблема, которая состоит в том, что ФАПы были не введены в эксплуатацию в 2016-2017 годах по ряду причин, "в том числе и строительные недоделки, позднее оформление контрактов на строительно-монтажные работы, отсутствие возможности своевременной поставки материалов с заводов-поставщиков, плюс иные работы, оформление земельных участков". Данный вопрос находится на постоянном контроле у министерства строительного комплекса области.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тысяч человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.