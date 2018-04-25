Подмосковная фирма выплатит 14,9 млн рублей за ущерб, нанесенный почвам

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Компания "Эко-Прим", эксплуатирующая комплекс по сортировке отходов в Солнечногорском районе Подмосковья, выплатит 14,9 миллиона рублей за ущерб, нанесенный почвам, сообщает Министерство экологии области.

"Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску минэкологии к ООО "Эко-Прим", которое эксплуатирует комплекс по сортировке отходов вблизи деревни Радумля Солнечногорского района. Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, обществу предстоит возместить ущерб, нанесенный почвам, в размере 14,9 миллионов рублей",- говорится в сообщении.

Специалисты минэкологии рассчитали сумму ущерба в рамках административного расследования, возбужденного по обращениям жителей деревни, которые пожаловались в министерство на кучи мусора на земельном участке общества.

В ходе проверки выяснилось, что организация устроила навалы коммунальных отходов общей массой почти 3 тысячи тонн. Мусор был складирован на открытом грунте, без навеса и автономной системы ливнестоков, что является грубейшим нарушением правил обращения с отходами, пояснили в пресс-службе.

Минэкологии обратилось к нарушителю с требованием добровольно возместить ущерб почвам, однако "Эко-Прим" игнорировало требование ведомства. Теперь обществу предстоит сделать это по решению суда, добавили в пресс-службе.