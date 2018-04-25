Порядка 500 подмосковных специалистов получат субсидии по "Соципотеке"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Почти 500 подмосковных врачей, учителей, ученых и уникальных специалистов получат субсидии по "Социальной ипотеке" в 2018 году, говорится в сообщении регионального Минстройкомплекса.
"С начала года 42 специалистам вручены свидетельства на льготные субсидии, в числе которых 39 врачей и три учителя. Общая сумма средств, предоставленных из бюджета региона указанным специалистам, составляет более 95 миллионов рублей", — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, его слова приводятся в пресс-релизе.
По словам Тагиева, 17 врачей, получивших субсидии, уже приобрели жилье. Всего в планах на 2018 год в рамках реализации подпрограммы "Социальная ипотека" улучшение жилищных условий 498 специалистов, в числе которых 280 врачей, 19 тренеров, 50 учителей, семь воспитателей, 142 молодых ученых и молодых уникальных специалистов.