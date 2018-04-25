Порядка 500 подмосковных специалистов получат субсидии по "Соципотеке"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Почти 500 подмосковных врачей, учителей, ученых и уникальных специалистов получат субсидии по "Социальной ипотеке" в 2018 году, говорится в сообщении регионального Минстройкомплекса.

"С начала года 42 специалистам вручены свидетельства на льготные субсидии, в числе которых 39 врачей и три учителя. Общая сумма средств, предоставленных из бюджета региона указанным специалистам, составляет более 95 миллионов рублей", — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, его слова приводятся в пресс-релизе.

По словам Тагиева, 17 врачей, получивших субсидии, уже приобрели жилье. Всего в планах на 2018 год в рамках реализации подпрограммы "Социальная ипотека" улучшение жилищных условий 498 специалистов, в числе которых 280 врачей, 19 тренеров, 50 учителей, семь воспитателей, 142 молодых ученых и молодых уникальных специалистов.

В сообщении напоминается, что подпрограмма "Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье третий год и направлена на улучшение жилищных условий врачей, учителей, молодых ученых, тренеров и молодых уникальных специалистов. За время действия программы 786 высококвалифицированных специалистов Московской области получили возможность улучшить жилищные условия. Льготные субсидии, предоставленные специалистам, будут использованы как пятидесятипроцентный первоначальный взнос при покупке жилья. Оставшиеся 50% процентов так же погасит в виде ежемесячной компенсации. Участники программы оплачивают банку проценты за пользование ипотекой.