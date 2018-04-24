Первые пациенты начали лечиться в онкоцентре в Балашихе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В год в онкологическом центре бесплатный курс лечения будут проходить более двух тысяч человек.

Первых пациентов принял новый онкорадиологический центр в Балашихе. На данный момент в нем проходят лечение 50 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

Жители Московской области обслуживаются в медцентре бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача. Они могут получить диагностические и лечебные услуги. Иностранным гражданам, а также жителям других регионов, у которых нет направления, лечение окажут на платной основе.

По словам главы Подмосковья Андрея Воробьева, спрос на новый онкологический центр огромный.

"Здесь ежедневно лечение будут получать порядка 200 человек. Важно, что 80% пациентов — это более двух тысяч человек в год — будут обслуживаться совершенно бесплатно, по полису ОМС", — отметил Андрей Воробьев.

Новый медцентр оборудован современным высокотехнологичным оборудованием. Это четыре линейных ускорителя. Один из них предназначен для высокоточного удаления опухолей без операции. Кроме того, в онкоцентре установлено пять томографов, два из которых могут обнаружить опухоль размером в несколько миллиметров. Планируется, что в год медучреждение будет оказывать лечение трем тысячам пациентов.

Еще один подобный центр планируется открыть в Подольске в мае.