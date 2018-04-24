В Московской области формируют рейтинг управляющих организаций

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В разработке критериев участвовали жители региона.

Рейтинг управляющих компаний формируют в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра жилищно‐коммунального хозяйства области Евгения Хромушина.

Жители области активно принимали участие в разработке показателей для рейтинга. 18 669 человек отдали свои голоса на портале "Добродел". Им предлагалось выбрать семь из десяти критериев для оценки работы управляющих компаний. Также жители региона могли предложить свои варианты.

Всего было предложено десять критериев для формирования рейтинга управляющих организаций:

- содержание дворов;

- содержание подъездов;

- организация диспетчерского обслуживания через ЕДС;

- бесперебойная поставка коммунальных услуг;

- платежная дисциплина;

- взаимодействие УО с Советами МКД;

- ремонт подъездов по программе;

- оборудование МКД автоматическими системами противопожарной защиты;

- работа с участковыми по выявлению "резиновых" квартир и незаконно проживающих в доме мигрантов;

- ограждение территории двора (в том числе установка шлагбаумов).

Кроме того, со следующего года будет включен новый критерий. Так, минимум половина от общей площади многоквартирных домов будут находиться под управлением компаний с высоким рейтингом – от трех звезд из пяти возможных.