Автовладельцев, моющих машины на дачных участках, могут оштрафовать по фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Штраф за мытье транспортных средств на территории садовых участков и дачах Подмосковья может быть наложен по присланной в контролирующие органы фотографии — с таким предложением выступил председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

"Дачников, которые моют свои машины в неположенных местах, можно будет сфотографировать и сообщить о нарушении в Госадмтехнадзор. Будем применять меры административного воздействия в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей на физлиц, от 30 до 50 рублей — на юрлиц", — сказал Чаплин. По его словам, мытье транспортных средств наносит вред экологии региона, а моющие средства, попадающие в почву, опасны для соседей. "Мыть машины разрешено только в тех местах, где есть возможность очистки сточных вод", — напомнил Чаплин.

Он считает, что необходим коллективный контроль над тем, как проходит мойка машин на территории СНТ Подмосковья.