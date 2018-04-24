Проект "Летний кинотеатр" стартует в Подмосковье

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Проект "Летний кинотеатр" откроется 18 мая в Подмосковье, кино под открытым небом смогут посмотреть более 65 тысяч зрителей, говорится в сообщении министерства культуры региона.

"Официальное открытие запланировано на 18 мая и пройдет в парке "Фабричный пруд" в Реутове — одном из лучших в Подмосковье", — приводятся в сообщении слова министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой.

Всего в проекте будут участвовать более 50 площадок. Среди новых участников "Летних кинотеатров" 2018 года заявлены парки и открытые площадки в Солнечногорске, Серебряных Прудах и Талдоме. Ожидается, что за летний период бесплатные кинопоказы проекта посетят около 65 тысяч зрителей.

В репертуар "Летнего кинотеатра"-2018 вошли полнометражные анимационные фильмы "Смешарики. Дежавю", "Фиксики: Большой секрет", художественные фильмы "Салют-7", "Большой", "Карп отмороженный", "Гоголь: Начало" и другие. Также для включения в репертуар запланированы киноленты "Танки", "Лед", "Легенда о Коловрате", "Движение вверх" и другие ленты. Из классики советского кино в новом сезоне "Летних кинотеатров" зрители могут увидеть фильмы, приуроченные к юбилейным датам выдающихся деятелей отечественного кино: Андрея Мягкова, Инны Чуриковой, Вячеслава Тихонова, Александра Абдулова, Натальи Гундаревой и других.

Кроме того, в течение всего лета для показа будут доступны российские короткометражные игровые фильмы V Всемирного фестиваля уличного кино, а также советские и российские фильмы с тифлокомментариями и субтитрами для людей с ограниченными возможностями слуха и зрения, пройдут творческие встречи с создателями кинолент.