Более 4 тыс детей родились в перинатальных центрах Подмосковья в 2018 году

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Более 4 тысяч детей родились с начала года в подмосковных центрах материнства и детства, говорится в сообщении регионального Минздрава.

"Плановый показатель рождаемости исполнен более чем на 90%. Помимо 4 тысяч родившихся детей, еще свыше 11 тысяч новорожденных прошли в центрах лечение", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, его слова приводятся в сообщении.

В нем напоминается, что в 2017 году в Подмосковье было открыто пять современных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде. В первом квартале 2018 года в Наро-Фоминске на свет появились более 1 тысячи детей, в Коломне — около 800, в Щелкове — порядка 1 тысячи, в Раменском — свыше 750 и в Сергиевом Посаде — более 450 детей.

Центры оборудованы современной медицинской техникой, в их числе, рентгены, инкубаторы для выхаживания, аппараты искусственной вентиляции легких как для новорожденных, так и для мам. В учреждениях практикуется совместное пребывание матери и новорожденного, свободное грудное вскармливание, свободное пеленание и другие технологии.

Во многом именно благодаря новым медучреждениям в Подмосковье снизилась младенческая смертность, считает Марков. По данным Росстата, за январь-февраль 2018 года в Подмосковье этот показатель уменьшился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Щелковском перинатальном центре врачи выходили ребенка, родившегося с экстремально низким весом в 490 грамм.