В подмосковном Фрязине построен новый спорткомплекс

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новый спорткомплекс с плавательным бассейном построен в подмосковном Фрязино, говорится в сообщении регионального Главгосстройнадзора.

"Объект получил заключение о соответствии и готовится к вводу в эксплуатацию. В двухэтажном здании спортивного комплекса на площади 1,9 тысячи квадратных метров, разместились бассейн с раздевалками и душевыми, гардероб, зал для силовых тренировок, вспомогательные и технические помещения", — уточняется в сообщении со ссылкой на главу ведомства Артура Гарибяна.

Здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы.

Заказчиком объекта является администрация городского округа Фрязино, заключается в сообщении.