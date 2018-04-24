Более десяти тысяч дворов убрали в Подмосковье во время субботника

КРАСНОГОРСК (Московская область) 24 апр — РИА Новости. Во время общеобластного субботника, который прошел в Подмосковье 21 апреля, привели в порядок более 10 тысяч дворов многоквартирных домов, наибольшую активность проявили жители Красногорска и Коломны, сообщила руководитель регионального Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

"Более 10 тысяч дворов, 8,5 тысяч детских площадок приведены в порядок во время субботника, а также 1 тысяча зон отдыха, более 1,6 тысячи воинских захоронений приведены в порядок, посажены 2 тысячи саженцев деревьев и кустарников", — сказала Витушева на заседании Подмосковного правительства во вторник.

По уровню организации проведения субботника и объемам проделанной работы Витушева выделила Красногорск, Королев, Коломну и Электросталь. Низкая активность отмечена ею в Дмитрове и Монине.

Окончательные итоги будут подведены по окончанию месячника чистоты и благоустройства, который завершится 14 мая.