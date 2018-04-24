Жители Подмосковья стали чаще жаловаться на дворы и дороги

КРАСНОГОРСК (Московская область) 24 апр — РИА Новости. В структуре жалоб, поступающих от жителей Подмосковья, на первое место вышли просьбы о благоустройстве дворовых территорий и ремонте дорожной сети, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр госуправления, информтехнологий и связи Подмосковья Максут Шадаев.

По его словам, с наступлением весны на первое место по количеству жалоб вышла тема благоустройства дворовых территорий и состояние детских площадок (в зимний период в лидерах была уборка снега и наледи, ликвидация сосулек). За неделю с 16 по 22 апреля поступило 2,7 тысячи жалоб на содержание дворов (или 11% от числа всех обращений). На втором месте — жалобы, касающиеся улично-дорожной сети: ямы и выбоины на дорогах (1,2 тысячи жалоб или 5%), на третьем — просьбы отремонтировать дорогу (942 жалобы или 4%) и жалобы на ямы во дворах (908 жалоб или 4%). Замыкает пятерку лидеров разрушение тротуаров и пешеходных дорожек (832 жалобы или 3%).

"Всего за прошедшую неделю от жителей Подмосковья поступило более 26 тысяч жалоб по теме благоустройства", — сказал Шадаев на заседании регионального правительства во вторник. Он отметил, что с началом весеннего периода жители стали чаще жаловаться на парковку автотранспорта на газонах — за последнюю неделю поступило почти 1 тысяча обоснованных жалоб, владельцы автомобилей будут привлечены к административной ответственности.