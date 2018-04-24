КРАСНОГОРСК (Московская область) 24 апр — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье 9 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он дал поручение главам муниципалитетов разработать маршруты следования колонн.

"Обращаю внимание глав территорий на подготовку к празднованию Дня Победы. Кроме того, 9 мая в Подмосковье на главных улицах городов пройдет ставшая традиционной акция "Бессмертный полк". Поэтому необходимо продумать маршруты, информировать жителей о месте сбора и проведения", — сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

"Бессмертный полк" — международное общественное движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войн, а также вносят семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения. Под разными названиями проходила с середины 80-х годов прошлого века в городах и республиках СССР, а также Израиле. Название "Бессмертный полк" акция получила в Томске в 2011. В данный момент народное движение охватывает более 80 государств и территорий.