В Роспотребнадзоре Подмосковья назначен новый руководитель

КРАСНОГОРСК (Московская область) 24 апр — РИА Новости. Новым руководителем Роспотребнадзора Подмосковья, главным санитарным врачом региона назначена Ольга Микаилова, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Руководителем Роспотребнадзора Подмосковья, главным государственным санитарным врачом по Московской области назначена Микаилова Ольга Михайловна. Рассчитываю на конструктивное взаимодействие и активную работу", — сказал Воробьев, представляя Микаилову региональному кабинету министров.

Микаилова окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности "Гигиена, санитария, эпидемиология" в 1988 году. С 1991 по 1993 годы работала врачом по коммунальной гигиене Московского областного Центра госсанэпиднадзора, в 1993-1998 гоы — санитарным врачом, заведующей отделением гигиены детей и подростков отдела организации госсанэпиднадзора Хабаровского краевого Центра госсанэпиднадзора, в 1998-2005 годы — врачом-эпидемиологом, врачом по коммунальной гигиене Центра госсанэпиднадзора в Московской области. С 2005 по 2008 годы замещала должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области: заместителя начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания, начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории, заместителя руководителя управления.

Ранее подмосковный Роспотребнадзор возглавляла Ольга Гавриленко.