Телефонную консультацию по укусам клещей можно получить в Подмосковье

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Телефонную консультацию смогут получить жители Подмосковья, пострадавшие от укуса клещей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Также Роспотребнадзор напоминает, что пострадавшие от укусов клещей должны обращаться в медицинскую организацию по месту жительства для удаления насекомого.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в Подмосковье от укусов клещей пострадали более 9 тысяч человек, в числе пострадавших более 2,7 тысячи детей. Наибольшее число укусов клещами зафиксировано в Раменском и Дмитровском районах, а также Коломне и Люберцах. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области в прошлом году не зарегистрировано. Болезнь Лайма перенесли 92 человека, в том числе 10 детей.