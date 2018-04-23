Телефонную консультацию по укусам клещей можно получить в Подмосковье

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Телефонную консультацию смогут получить жители Подмосковья, пострадавшие от укуса клещей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В период майских праздников с 1 по 15 мая будет работать "Горячая линия", в ходе которой специалисты будут консультировать граждан, пострадавших от укусов клещей", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что в рабочие дни с 9-00 до 18-00 консультация будет проходить по телефону 8(800)100-50-14, в выходные и праздничные дни по телефону дежурного врача 8(495) 586-10-78 (круглосуточно).

Также Роспотребнадзор напоминает, что пострадавшие от укусов клещей должны обращаться в медицинскую организацию по месту жительства для удаления насекомого.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Подмосковье от укусов клещей пострадали более 9 тысяч человек, в числе пострадавших более 2,7 тысячи детей. Наибольшее число укусов клещами зафиксировано в Раменском и Дмитровском районах, а также Коломне и Люберцах. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области в прошлом году не зарегистрировано. Болезнь Лайма перенесли 92 человека, в том числе 10 детей.