Обязательную паспортизацию домашнего скота вводят в Подмосковье

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Подмосковный Минсельхоз вводит обязательную регистрацию домашнего скота, новвоведение начнет действовать со следующего года, говорится в сообщении ведомства.

"С 2019 весь домашний скот Московской области обязан будет пройти обязательную регистрацию и получить паспорт. Это необходимо для учета поголовья и контроля над животными", — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разина. Он уточнил, что личные идентификационные номера присвоят всем животным, клички можно будет вписать в документы по желанию владельца.

Процедура регистрации станет частью системы "Меркурий", которая начнет действовать в России с июля текущего года. По мнению Разина, новая система позволит сделать производство сельхозпродукции прозрачным и избежать подделки сертификатов. "Основная задача — чтобы у нас была полная прозрачность движения сырья и продукции от фермы до прилавка, чтобы человек мог видеть, что продукт произведен из натурального сырья в конкретном месте", — отметил Разин.