В Подмосковье началась проверка аттракционов на безопасность

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Профилактическая проверка на безопасность развлекательных аттракционов началась в Подмосковье, к началу летнего сезона будут проверены более девятисот объектов, сообщает региональный Минсельхоз.

Первые рейды пройдут в торговых центрах Одинцовского района, в Сергиевом Посаде и Электростали.

"Во время проверок будет оказываться содействие в регистрации вновь установленных аттракционов, проведении технических осмотров и получении допуска к эксплуатации. Каждый житель Подмосковья может сообщить о любых нарушениях, при сомнении в исправности и легальности аттракциона", — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В парках культуры и отдыха, на открытых площадках, в зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров Подмосковья зарегистрировано 916 единиц аттракционной техники. Наибольшее их количество сосредоточено в Мытищах, Ногинске и Орехово-Зуеве.

Проверку аттракционов планируется завершить к 17 мая, заключается в сообщении.