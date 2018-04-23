За три года в военных городках Подмосковья восстановят 14 объектов культуры

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Подмосковье до 2021 года будут отремонтированы 14 объектов культуры в бывших военных городках: дома культуры, музыкальные школы и детские школы искусств, говорится в сообщении регионального Минкульта.

В 2018 году в рамках госпрограммы Московской области по восстановлению учреждений социальной сферы военных городков, переданных из собственности Министерства обороны РФ на баланс муниципалитетов, в регионе будут капитально отремонтированы четыре дома культуры в городских округах Восход, Краснознаменск, Власиха и в городском поселении Монино Щелковского района. В 2019-2020 годах будет завершен капитальный ремонт еще в девяти домах культуры и в одной детской музыкальной школе. На эти цели предусмотрено финансирование около 1 миллиарда рублей. Также в рамках программы в городском округе Молодежный будет построен новый дом культуры, из областного бюджета на строительство выделены более 150 миллионов рублей.

В пресс-релизе напоминается, что с начала реализации госпрограммы в 2016 году капитально отремонтированы пять объектов соцсферы в военных городках: дом культуры и спорта "Восток" в сельском поселении Ташировское Наро-Фоминского района и "Чеховская детская школа искусств". Также в 2017 году завершен капремонт дома культуры "Дом космонавтов" в Звездном городке и детской музыкальной школы в Сосновом бору Коломенского района.