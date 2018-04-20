Депутат Мособлдумы предложил ограничить рекламу гомеопатии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Совет Федерации выступил с предложением ограничить популяризацию дорогостоящих лекарств.

Совет Федерации предложил Госдуме запретить рекламу лекарств и ограничить популяризацию дорогостоящих препаратов. В Мособлдуме выступили с инициативой обратить внимание на гомеопатичекие средства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева.

Парламентарий считает, что законопроект необходимо доработать.

"Есть рациональное зерно в ограничении рекламы препаратов на телевидении, но касаться это должно не столько лекарств, сколько так называемых БАДов и гомеопатических средств. Зачастую они позиционируются как панацея от всех болезней, в то время как по факту, в лучшем случае, помогут эффектом плацебо. У гомеопатии и биологически активных добавок нет фармакологически доказанного действия, поэтому нельзя их позиционировать как лекарственные средства", — отметил Андрей Голубев.

Реклама должна содержать информацию крупным шрифтом о том, что лечебные свойства препарата не доказаны. Нет необходимости в запрете популяризации всей фармакологичекой продукции, добавил Голубев.

"Чтобы донести до пациентов то, что есть альтернативы дорогим препаратам, у нас есть врачи, есть классификаторы, реестр с рекомендованными лекарствами. Как правило, пациенты сами просят выписать им препараты с непатентованным названием, аналоги или дженерики. Средства, которые просто не берут деньги за бренд", — сообщил Андрей Голубев.

Он добавил, что потребитель должен решать самостоятельно: покупать препарат за 50 или 650 рублей.