В Подмосковье пройдет акция "Чистый берег"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Акция "Чистый берег" пройдёт в Подмосковье в субботу, от мусора и грязи очистит 45 километров берегов линий, говорится в сообщении заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"21 апреля, в день общеобластного субботника, в Подмосковье пройдет всероссийская акция "Чистый берег". Суть акции — уборка береговой линии подмосковных водоемов от мусора, который накопился за зиму", — приводятся в сообщении слова Пестова.

В нем уточняется, что во время акции будет охвачено 39 водоемов — крупных водохранилищ, рек, озер. Общая протяженность береговой линии, которую планируется убрать, составляет 45 километров. Ожидается, что в акции примут участие более 3 тысяч человек, заключается в сообщении.