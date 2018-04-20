МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Противопаводковый штаб создан в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Для обеспечения безопасности Подмосковья во время паводка создан областной оперативный штаб. В муниципальных образованиях, а также на предприятиях ЖКХ и энергетического комплекса сформированы противопаводковые комиссии", — сообщил собеседник агентства.

Со ссылкой на Пестова представитель пресс-службы добавил, что для реагирования на возможные паводковые угрозы в регионе сформирована объединенная группировка в составе более 46 тысяч человек, свыше 8 тысяч единиц спецтехники, в том числе более 300 плавсредств и 40 единиц авиации. В группировку входят сотрудники подмосковного МЧС, "Мособлпожспаса", правоохранительных структур и надзорных органов, муниципальных органов власти, предприятий энергетики и ЖКХ, а также добровольцы.

Утром в пятницу жителей Московской области с помощью СМС-сообщений предупредили об ожидаемом резком подъеме уровня воды в реках из-за прогнозируемых сильных дождей.