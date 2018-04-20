Москва и Подмосковье договорились развивать промышленный потенциал

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Соглашение о развитии промышленного потенциала подписано между Москвой и Подмосковьем, передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение предусматривает реализацию масштабных индустриальных и научно-технических проектов. Для этого в рамках соглашения была утверждена дорожная карта, отражающая ключевые моменты сотрудничества. Среди них — проведение совместных выставочных мероприятий, создание единого реестра промышленных предприятий, реестра инновационной продукции. Кроме того, не исключено появление в соглашении дополнений в виде новых мероприятий в рамках динамично развивающейся ситуации в области инноваций.

"Наши регионы тесно экономически связаны. Многие компании, работающие в Москве, также работают на подмосковном рынке. Большинство пунктов соглашения мы прорабатывали в качестве конкретных мероприятий. Сегодня мы говорим об инновационной продукции, и наша задача — мерами поддержки помочь предпринимателям чувствовать себя уверенно на рынке. Вторая важная задача — продвижение продукции на экспорт.

Нам не хватает рынков. Для этого нам надо научиться продавать себя не только в рамках субъекта, но и за пределами страны", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев перед церемонией подписания документа.

В сопроводительных материалах к соглашению уточняется, что в Подмосковье производится широкий спектр продукции для обеспечения жилищного, промышленного, дорожного строительства, в том числе: цемент, железобетонные изделия, кирпич, стеновые материалы, керамогранит, сухие и готовые смеси, ламинат, пиломатериалы, трубопроводная арматура, сантехника, что покрывает потребности области в основных строительных материалах на 85%. В настоящее время на территории Московской области осуществляют деятельность порядка 200 предприятий промышленности строительных материалов на которых трудится около 51 тысяча работников.