Библиотеки Московской области станут центрами культуры и досуга

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В библиотеках реализуют несколько проектов, в том числе центр общения.

Подмосковные библиотеки станут многопрофильными центрами досуга и культуры. Об этом сообщил телеканал " 360 " со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.

Министр рассказала, что в несколько этапов будет произведена работа по перезагрузке. Около тысячи библиотек будут обновлены по всем критериям. Также в них реализуют несколько дизайн-проектов.

Минкульт региона в качестве образца для подражания рассматривает Вербилковскую библиотеку в Талдомском районе, библиотеку №1 в Одинцове и городскую библиотеку №3 в Химках. По мнению ведомства, в этих культурно-досуговых местах есть и оригинальный дизайн, и удобная мебель, и многообразие видов творческой деятельности.

"Библиотеки могут и должны предложить те услуги, которые человек сможет получить только там. Это центр общения. Это учреждение шаговой доступности, которое есть в каждом населенном пункте. Зачастую это единственное учреждение культуры. И мы должны помочь им переформатироваться", — рассказала Оксана Косарева.

Также министр отметила, что библиотеки должны стать современными, модными и по-прежнему доступными.

Чтобы стимулировать ход работы по преобразованиям, министерство разработало список требований, по которым составят рейтинг читальных залов и их руководителей. Перезагрузку должны завершить в этом году.